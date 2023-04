Defesa de Anderson Torres entra com habeas corpus junto ao STF alegando piora em quadro de saúde do ex-ministro

Apoie o 247

247 - A defesa ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, preso há três meses por suspeita de envolvimento com os atentados terroristas de 8 de janeiro, ingressou nesta quarta-feira (26) com um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) .

Segundo a CNN Brasil o advogado Eumar Novacki disse, em nota que “diante da piora significativa do quadro clínico do Sr. Anderson Torres e severa crise ocorrida no final da tarde de segunda-feira, dia 24, a defesa impetrou “Habeas Corpus”(HC) junto ao Supremo Tribunal Federal”.

Na nota, Novacki também destacou que ainda “em que pese o rito abreviado do HC, há imperiosa necessidade de preservação da vida, com a resposta urgente que a excepcionalidade do caso exige”, além de afirmar que o ex-ministro é “o maior interessado na apuração célere dos fatos”

Torres deveria prestar depoimento à Polícia Federal na segunda-feira (24), no âmbito das investigações sobre as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante as eleições de 2022.

A oitiva, porém, foi adiada após uma psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF atestar a impossibilidade de que ele pudesse comparecer” a qualquer audiência no momento por questões médicas durante uma semana”. De acordo com o laudo médico, o quadro de saúde física e mental do ex-ministro apresentou “piora significativa” na prisão.

Anderson Torres está preso preventivamente no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal desde o dia 14 de janeiro em razão de sua atuação no comando Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) durante os atos terroristas do 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

