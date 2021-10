Defesa de Daniel Silveira enviou 20 recursos esta semana ao gabinete de Moraes

Advogado do deputado promete chegar ao 100º recurso no fim de semana, até que o ministro do STF analise o pedido de revogação de prisão do parlamentar edit

247 - A defesa do deputado federal Daniel Silveira enviou 20 recursos ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apenas ao longo desta semana, e pretende chegar ao 100º até o final de semana.

Ele pretende encher o gabinete de Moraes de recursos até que o ministro analise o pedido de revogação de prisão do parlamentar. A defesa alega que Silveira precisa de tratamento de saúde e que terá que fazer uma cirurgia no joelho, segundo reportagem do Antagonista .

Daniel Silveira foi preso novamente no Rio de Janeiro em 24 de junho acusado de desrespeitar o uso de tornozeleira eletrônica por cerca de 30 vezes. Ele já havia sido preso em fevereiro por ataques aos ministros do STF e, desde março, autorizado a cumprir prisão domiciliar.

