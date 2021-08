Defesa de Jefferson irá à OEA contra "abusos" de Moraes

A defesa do ex-deputado quer, ainda, converter a prisão preventiva em prisão domiciliar edit

247 - A defesa de Roberto Jefferson anunciou que denunciará à Organização dos Estados Americanos (OEA) os "abusos" cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes expediu mandado de prisão preventiva de Jefferson nesta sexta-feira (13) no inquérito que investiga as milícias digitais.

“Nós já estamos preparando para a próxima semana uma denúncia na Organização dos Estados Interamericanos contra os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes”, afirmou o advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, durante coletiva no sábado (14).

A defesa do ex-deputado quer, ainda, converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando que Jefferson “vem enfrentando uma batalha de saúde”. (Com informações do Antagonista).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE