Defesa de Roberto Jefferson pedirá que ele fique preso em regime domiciliar

247 - A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson, preso na manhã desta sexta-feira (13) pela Polícia Federal após um mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, informou que irá solicitar que a prisão preventiva do presidente nacional do PTB seja convertida em prisão domiciliar. “Ele está em tratamento em casa”, justificou o advogado Luiz Gustavo Pereira em entrevista à CNN Brasil.

Mais cedo, a filha de Jefferson, a também ex-deputada Cristhiane Brasil, havia afirmado que o pai sofre de pielonefrite, uma infecção bacteriana que afeta o sistema renal. “Ele estava em casa porque está doente. Minha mãe, por acaso, falou com ele ontem e ele disse que estava ame casa, tratando da pielonefrite. Eu agora moro em São Paulo, não sei se tenho como conseguir rapidamente essa comprovação”, disse.

