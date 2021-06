Defesa de Walter Delgatti questiona ausência de HD com íntegra de mensagens na Operação Spoofing

O "hacker de Araraquara" quer entender o motivo de um HD contendo todas as mensagens que foram interceptadas por ele não ter sido anexado ao processo da Operação Spoofing edit

247 - A defesa de Walter Delgatti Neto, que obteve através de hacks provas do conluio formado contra o ex-presidente Lula e da cooperação ilegal da Lava Jato com Estados Unidos e Suíça, questionou durante audiência na Justiça Federal em Brasília na sexta-feira (18) o motivo de um HD contendo todas as mensagens interceptadas por ele não ter sido anexado ao processo da Operação Spoofing.

“Segundo o Walter, esse material é toda a interceptação dele. É o único material que tem 100% da interceptação”, disse o advogado Ariovaldo Moreira ao juiz Ricardo Leite, segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.