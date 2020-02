Defesa do filho de Lula questiona métodos da Lava Jato

247 – O advogado Marco Aurélio Carvalho, que integra a defesa de Fábio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, publica artigo neste sábado, na Folha de S. Paulo, em que critica a nova onda de vazamentos contra seu cliente. "Para se esconder daquilo que jamais poderão entregar, precisaram criar uma máquina de marketing baseada em factoides e na intimidação. Tratam de manter o ar pesado, para validar sua prática de atirar primeiro e perguntar depois", diz ele.

"É estarrecedor notar que o modus operandi revelado pela Vaza Jato para envolver a mídia, transformar suspeitas em fatos e ameaçar investigados ainda esteja sendo usado com tanta naturalidade. A corrupção tem muitas formas e uma delas é subverter as regras do devido processo legal. A defesa de Fábio Luís Lula da Silva está pronta para, mais uma vez, demonstrar sua idoneidade, com fatos e provas", aponta.