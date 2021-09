Defesa do impeachment fez Gilberto Kassab não participar de ato pró-democracia

Apoie o 247

Clube de Economia

Guilherme Amado, no Metrópoles - Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, foi convidado para discursar num ato suprapartidário em defesa da democracia que foi realizado na terça-feira (15), em São Paulo. Mas Kassab preferiu não participar porque a maioria dos presentes faria uma defesa do impeachment de Jair Bolsonaro.

Para representar o PSD, Kassab enviou ao evento o deputado federal Fábio Trad, do Mato Grosso do Sul. Trad é um dos pouquíssimos membros da bancada do partido que defende a abertura do processo de impeachment.

Kassab chegou a anunciar uma comissão no PSD para analisar o impedimento de Bolsonaro, mas voltou atrás após o presidente assinar a carta de recuo escrita por Michel Temer. O ex-ministro disse publicamente que a tendência é que Bolsonaro cumpra o mandato até o fim e seja derrotado nas eleições de 2022.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE