Defesa pede fim de ação penal sobre contratos entre Odebrecht e sobrinho do ex-presidente Lula

Advogados também pleiteiam a extensão da decisão dada a favor do trancamento da ação penal em relação a Taiguara ao ex-presidente Lula em da “inépcia da denúncia” feita pelo Ministério Público edit

247 - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à Justiça o trancamento de um processo sobre contratos celebrados entre a empresa de Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho de Lula, e a empreiteira Odebrecht. Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, petição foi apresentada junto Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) e solicita a extensão de uma decisão dada a favor do trancamento da ação penal em relação a Taiguara.

Ainda conforme a reportagem, os advogados também pleiteiam que ação contra Lula seja trancada em função da “inépcia da denúncia” feita pelo Ministério Público. A defesa argumenta que as acusações de corrupção e lavagem contra Lula não foram comprovadas.

O trancamento do processo contra Taiguara foi determinado em maio pela Quarta Turma da Corte por falta de provas. Na petição feita nesta terça-feira (23), o advogado Cristiano Zanin Martins solicita “a extensão dos efeitos daquela decisão ao ora paciente (Lula), determinando-se, por conseguinte, o trancamento da ação penal também em relação a ele”.

