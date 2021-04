Defesa pede que decisão sobre parcialidade de Moro seja estendida para ações do sítio de Atibaia e do Instituto Lula

Defesa do ex-presidente Lula entrou com uma petição junto ao STF para que a decisão sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do tríplex no Guarujá seja estendida para os processos do sítio de Atibaia e dos imóveis do Instituto Lula edit

247 - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (1), para que a decisão da Corte sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do tríplex no Guarujá seja estendida para os processos do sítio de Atibaia e dos imóveis do Instituto Lula.

De acordo com reportagem do blog do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, os advogados alegam na ação que as três ações penais “foram conduzidas de forma parcial pelo ex-juiz federal Sergio Moro na fase pré-processual — oportunidade em que foi determinada a espetaculosa condução coercitiva do aqui Paciente, e quando até mesmo a Defesa Técnica do aqui Paciente foi monitorada — e essa parcialidade se manteve nos atos processuais realizados de forma contemporânea”.

Moro foi considerado suspeito após a 2ª Turma do STF decidir, por 3 votos a 2, que o ex-juiz da Lava Jato agiu com parcialidade contra o ex-presidente Lula ao condená-lo no caso do triplex do Guarujá, o que resultou na anulação da sentença imposta pelo ex-juiz.

