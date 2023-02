Defesa pede que Roberto Jefferson seja julgado por lesão corporal e não por tentativa de homicídio contra policiais federais

Advogados alegam que os 60 disparos e o lançamento de três granadas feitos pelo ex-deputado bolsonarista "jamais teve a intenção de ferir as vítimas, quanto mais ceifar suas vidas" edit

247 - A defesa do ex-deputado federal bolsonarista Roberto Jefferson pediu, na quinta-feira (23),que ele seja julgado por lesão corporal leve e não por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais que cumpriam um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em outubro do ano passado.

Segundo a Folha de S. Paulo, os advogados “afirmam que os 60 disparos de carabina e o lançamento das três granadas adulteradas com pregos feitos por Jefferson não tinham intenção de matar os agentes”. Dois policiais ficaram feridos na ação.

“Os laudos estão em total consonância com o interrogatório prestado pelo ora defendente em sede policial, que da mesma forma relata que jamais teve a intenção de ferir as vítimas, quanto mais ceifar suas vidas. Ressalta-se que as lesões corporais sofridas pelas vítimas foram de natureza leve, não causando perigo de vida”, diz um trecho da peça assinada pelos advogados João Pedro Barreto, Juliana David e Fernanda Carvalho.

Ainda conforme a reportagem, a peça da defesa também “está repleta de duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes” e pede que a juíza federal Abby Magalhães, da 1ª Vara Federal de Três Rios (RJ), declare a nulidade das decisões tomadas pelo ministro.

