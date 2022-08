Defesa pede que TSE inclua mais nove militares em grupo de fiscalização das urnas eletrônicas

Ofício do Ministério da Defesa, foi encaminhado poucos dias após o TSE expulsar o coronel do Exército Ricardo Sant’ana por disseminar fake news contra o sistema eleitoral edit

247 - O ministro da Defesa, general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, encaminhou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando a inclusão de mais nove militares no grupo que analisa o código-fonte das urnas eletrônicas.

O pedido, enviado na quarta-feira (10) para o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, foi feito três dias após a Corte expulsar o militar Ricardo Sant’Ana do grupo por ter feito uso das redes sociais para difundir fake news sobre a segurança das urnas e a higidez do sistema eleitoral.

De acordo com o G1, os militares indicados são major Diego Bonato Langer (Força Aérea); capitão Davison Silva Santos (Força Aérea); primeiro-tenente Fernando Mascagna Bittencourt Lima (Marinha); primeiro-tenente Rafael Coffi Tonon (Marinha); primeiro-tenente Gabriel Heleno Gonçalves da Silva (Marinha); primeiro-tenente Lincoln de Queiroz Vieira (Exército); primeiro-tenente Gabriel Bozza (Exército); primeiro-tenente Yuri Rodrigues Fialho (Exército); além do primeiro-sargento David de Souza França (Força Aérea).

O sistema eleitoral vem sendo alvo de ataques frequentes por parte de Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores que acusam, sem provas, a suposta falta de segurança contra fraudes. O ocupante do Planalto defende a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Partidos de oposição alertam que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

