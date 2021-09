Defesa terá o quarto maior orçamento ministerial em 2022

247 - Uma das principais bases de apoio de Jair Bolsonaro, os militares foram aquinhoados com um aumento no Orçamento de 2022. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o Ministério da Defesa receberá R$ 11,8 bilhões, contra R$ 10,1 bilhões da peça orçamentária deste ano. Segundo o projeto, entregue nesta terça-feira (31) ao Congresso, a pasta ocupa o quarto lugar no ranking dos ministérios com mais recursos, atrás apenas da Educação, Saúde e Economia.

O Ministério do Desenvolvimento Regional, deverá contar com apenas R$ 4,5 bilhões, contra R$ 9,5 bilhões previstos para este exercício.O ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, ficou com o terceiro maior orçamento, com 12,2 bilhões, contra R$ 8 bilhões deste ano. O aumento está relacionado ao pagamento de débitos pendentes com organismos multilaterais.

Nesta linha, o Ministério de Minas e Energia teve o orçamento reduzido de R$ 5 bilhões para R$ 1,37 bilhão. A queda orçamentária acontece em meio a uma grave crise hídrica e ao risco de um apagão no setor elétrico. O Ministério da Saúde, que tem o segundo maior Orçamento, também viu sua fatia no bolo orçamentário cair dos atuais R$ 23,4 bilhões para R$ 17,3 bilhões.

Na pasta da Educação os recursos passaram dos atuais R$ 19,8 bilhões para R$ 21,25 bilhões no próximo ano. Ainda segundo a reportagem, o Ministério de Ciência e Tecnologia subiram de R$ 2,6 bilhões para R$ 6,57 bilhões e a verba para o ministério da Justiça e Segurança Pública subiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 2,8 bilhões.

