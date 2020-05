“Deixaram o povo negro livre, mas sem condições decentes de sobrevivência", diz Benedita da Silva

Entre os dias 11 e 26 de abril, o número de pessoas negras que morreram por Covid-19 no Brasil quintuplicou. Para a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), o dado evidencia que "deixaram o povo negro livre, mas sem condições decentes de sobrevivência, e isso se perpetuou ao longo do tempo no País” edit

247* - Entre os dias 11 e 26 de abril, o número de pessoas negras que morreram por Covid-19 no Brasil quintuplicou. No mesmo período, o número de brasileiros negros hospitalizados pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), causada pelo coronavírus, aumentou em 5,5 vezes. “Agora que a pandemia chegou, pegou justamente a população negra no momento em que está mais vulnerável, até mesmo para enfrentar o coronavírus”, diz a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ).

“Para piorar temos um presidente que ainda estimula as pessoas a saírem de casa, ao invés de assegurar que a população mais pobre, de maioria negra, e que está sem emprego, possa ter condições de ficar em isolamento para evitar se contaminar”, observa a parlamentar. “Deixaram o povo negro livre, mas sem condições decentes de sobrevivência, e isso se perpetuou ao longo do tempo no País”, ressaltou Benedita em referência a “Abolição da Escravatura”, comemorada nesta quarta-feira (13).

Ainda segundo ela, somente nos 13 anos de governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff houve uma disposição política em modificar melhorar a qualidade de vida da população negra.

“Tivemos um breve período de conquistas durante os 13 anos dos governos Lula e Dilma, na qual a população negra foi a mais beneficiada com a adoção de políticas sociais”, disse ela em referência a programas como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, além de políticas de geração de emprego e renda, adoção de cotas educacionais e ações de combate à discriminação.

*Com informações do site do PT

