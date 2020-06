Delegada que quis blindar gabinete do ódio perseguiu Pimentel

247 - A delegada da Polícia Federal Denisse Ribeiro, que tentou impedir a realização de mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas, dentre eles integrantes do gabinete do ódio, suspeitos de organizarem atos antidemocráticos, é a mesma que conduziu uma perseguição contra o ex-ministro Fernando Pimentel. Com informações de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Denisse tentou barrar a operação contra aliados do governo por temer um "risco desnecessário" à estabilidade das instituições.

Anos atrás, a delegada conduziu a Operação Acrônimo, que teve 12 fases e contou com 180 mandados de busca e apreensão e cerca de 30 conduções coercitivas. A ação ainda se utilizou de delações premiadas.

