Delegado da PF é demitido por criticar lei antiterrorismo do governo Bolsonaro

247 - O delegado da Polícia Federal que chefiava a Coordenação de Enfrentamento ao Terrorismo do Departamento de Inteligência Policial da corporação foi exonerado do cargo um mês após tecer críticas a um projeto de lei sobre antiterrorismo de autoria do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), informa a jornalista Malu Gaspar, no Globo.

O episódio, que ocorreu no fim de setembro, aponta para mais uma interferência na Polícia Federal comandada pelo diretor-geral Paulo Maiurino.

Ao falar em uma audiência na Câmara, no final de agosto, o delegado José Fernando Moraes Chuy, então chefe da divisão antiterrorismo da PF, disse que o projeto do líder de Bolsonaro contém "tipificações muito abertas, elásticas ou amplas", que poderiam levar à responsabilização de movimentos e entidades que não necessariamente praticam o terrorismo.

A crítica do delegado coincide com o principal temor das Nações Unidas e da Associação Nacional de Procuradores da República, que acham que o projeto se presta à criminalização de movimentos sociais e à concentração de poderes na figura do presidente da República.

