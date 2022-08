Delegado da PF que combatia crimes ambientais é morto no Mato Grosso

Apoie o 247

247 - O delegado Roberto Moreira da Silva Filho, 35, da Polícia Federal do Mato Grosso, foi morto na região de Aripuanã (cerca de mil quilômetros ao Noroeste de Cuiabá) nesta sexta-feira (26), de acordo com o jornal local Gazeta Digital.

Peritos foram encaminhados ao local do crime na manhã deste sábado (27) para apurar mais informações, que ainda são preliminares. Segundo o jornal O Globo , o delegado estava abordando caminhões na região, até que um dos veículos se recusou a parar e tentou atropelar os policiais. Os agentes reagiram com disparos de armas de fogo, mas uma das balas refletiu no caminhão e atingiu letalmente o delegado.

Roberto era natural de Brasília (DF) e atuava no combate de crimes ambientais no MT há um ano e meio. Desde março deste ano, o delegado participava da Operação Onipresente, que combatia o desmatamento em terras indígenas. A Operação foi responsável por prender servidores da Funai e um cacique que recebia dinheiro de madereiros e garimpeiros para autorizar o extrativismo ilegal.

