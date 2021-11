Delegado da PF que criticou lei antiterrorismo do governo é exonerado

A demissão acontece um mês depois dele ter participado de audiência pública na Câmara e tecer críticas ao projeto de lei do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) edit

247 - Após críticas ao projeto de lei sobre antiterrorismo do governo Bolsonaro, apontando que contém "tipificações muito abertas, elásticas ou amplas", que poderiam levar à responsabilização de movimentos e entidades que não necessariamente praticam o terrorismo, o delegado da Polícia Federal José Fernando Moraes Chuy, que chefiava a Coordenação de Enfrentamento ao Terrorismo do Departamento de Inteligência Policial da corporação, foi exonerado do cargo.

A demissão acontece um mês depois dele ter participado de audiência pública na Câmara e tecer críticas ao projeto de lei do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO).

Segundo fontes ouvidas pela colunista Malu Gaspar, do O Globo, cerca de uma semana depois da audiência, no início de setembro, Chuy foi comunicado de sua demissão por “ordem superior”. A oficialização de sua saída se deu no Diário Oficial mais de 20 dias depois.

Chuy foi nomeado para a chefia da divisão antiterrorismo pelo atual diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, em abril de 2021 e tinha cargo de confiança.

Recentemente, a delegada que chefiava o Departamento Recuperação Ativos (DRCI), Silvia Almeida, foi demitida por encaminhar automaticamente para os Estados Unidos a ordem de extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos emitida pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

