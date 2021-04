Delegado descumpre liminar e envia investigação contra Felipe Neto para a Justiça Federal

247 - O delegado Pablo Dacosta Sartori, responsável pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, no Rio, encaminhou o procedimento aberto contra o youtuber Felipe Neto para a Justiça Federal. A informação consta no detalhamento passado por Dacosta sobre todas as investigações existentes no Rio de Janeiro, com base na Lei de Segurança Nacional, contra Jair Bolsonaro. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

Ao todo, cinco procedimentos contra o presidente foram iniciados desde novembro de 2020, três deles tendo como motivação a afirmação de que Bolsonaro seria um "genocida" pela sua condução da pandemia.

Dos casos que acusam Bolsonaro de ser um "genocida", um deles tem como investigado o youtuber Felipe Neto. O problema é que Dacosta não poderia encaminhar as informações à Polícia Federal. A Justiça do Rio, como se sabe, suspendeu o caso e a decisão não indica o compartilhamento dos dados.

Felipe Neto disse em suas redes sociais que não foi notificado e só ficou sabendo do caso pela impresa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.