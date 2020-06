Delegado Éder Mauro usa verba de gabinete para fazer outdoors ilegais de Bolsonaro

247 - O deputado federal delegado Éder Mauro (PSD-PA) desviou dinheiro público da cota de seu gabinete parlamentar para produzir 50 outdoors de propaganda para o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), enaltecendo supostos feitos do Executivo federal no combate à pandemia do novo coronavírus.

Não contente em desviar o recurso público, o parlamentar achou por bem publicar em sua conta no Twitter a prova do malfeito, como se vê abaixo, na imagem de uma das 50 propagandas que Éder Mauro espalhou neste mês e no mês passado pela capital Belém e por cidades do interior do Pará.

Leia a reportagem no DCM.

OBRIGADO PRESIDENTE @jairbolsonaro! Se não fosse o Governo Federal nem respiradores teríamos no Pará. #ForçaeHonra pic.twitter.com/0QlhQ1iHIw — Delegado Éder Mauro (@EderMauroPA) June 10, 2020

