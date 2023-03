Delegado que barrou joias de Michelle Bolsonaro em aeroporto é estrela da TV

Apoie o 247

247 - O delegado responsável por manter as joias trazidas para Michelle Bolsonaro na alfândega já estrelou um programa do Discovery Channel. Mario de Marco Rodrigues de Souza, conhecido como De Marco, é auditor da Receita Federal e teve sua rotina de trabalho compartilhada em um episódio de Aeroporto - Área Restrita.

Reportagem do portal Notícias da TV relata que, no programa, os telespectadores acompanham os bastidores das operações do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina.

De Marco é delegado-adjunto e substituto da alfândega. O auditor aparece em diferentes temporadas da atração. Em uma leva de episódios transmitida em 2022, ele intercepta uma passageira tentando entrar no país com caixas de brinquedo e celulares, que seriam posteriormente vendidos.

O auditor chamou a atenção da mídia após se envolver no caso das joias de Michelle Bolsonaro. Em 2021, o assessor de Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia do Brasil, entrou no país com um conjunto de joias --um colar, anel, relógio e um par de brincos de diamante, avaliados em R$ 16,5 milhões.

