Delegado que Moro indicou a Bolsonaro para o comando da PF é demitido

247 - A mudanças no Ministério da Justiça continuam a todo o vapor. O novo ministro André Mendonça decidiu trocar o comando do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), hoje sob a tutela de do delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon, que deve deixar o cargo.

Ele é um dos delegados que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro tentou colocar no lugar de Maurício Valeixo no comando da Polícia Federal, diante das investidas de Jair Bolsonaro.

Bolsonaro queria colocar Alexandre Ramagem, mas Moro apresentou Bordignon e Disney Rosseti como alternativas, sem sucesso, já que acabou deixando o ministério.

De acordo com reportagem do UOL, Bordignon já está fazendo a transição e organizando a situação até a chegada de um novo diretor para o Depen. Para uma fonte da segurança pública que acompanha o dia a dia do Ministério da Justiça, Bordignon "fez um belo trabalho" e, por isso, vai conseguir formar um sucessor que mantenha o trabalho.

