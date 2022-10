Delegados da PF condenam ataque de Roberto Jefferson contra agentes: 'totalmente inaceitável'

"Totalmente inaceitável qualquer tipo de violência contra policiais federais, em especial no cumprimento do dever legal estabelecido pela Constituição Federal”, disse a ADPF edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal (ADPF) divulgou uma nota repudiando o ataque com tiros e granadas feito pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) contra uma equipe da Polícia Federal (PF) na tarde deste domingo (23). Jefferson, que está cumprindo pena em regime domiciliar, resistiu a um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No texto, a ADPF diz ser, “totalmente inaceitável qualquer tipo de violência contra policiais federais, em especial no cumprimento do dever legal estabelecido pela Constituição Federal”.

Segundo o Metrópoles, a Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF) também se posicionou sobre o ataque feito pelo ex-parlamentar e afirmou que “a reação violenta contra policiais é um atentado contra o próprio Estado e uma ofensa incomensurável à ordem jurídica. A inconformidade em face de decisões judiciais deve ser demonstrada no terreno adequado, que são os próprios autos, nos termos da Constituição Federal de 1988, e nunca, através do exercício arbitrário”,

“Outrossim, a Federação Nacional dos Policiais Federais cobrará das autoridades competentes a rigorosa apuração dos fatos até a efetiva responsabilização criminal do autor pelas múltiplas tentativas de homicídio praticadas contra os integrantes da equipe no exercício da função policial”, completa a nota da FENAPEF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.