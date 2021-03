Delfim Netto reafirma apoio a Lula e diz que mercado não será reativo ao terceiro mandato

247 - O ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto saiu em defesa do equilíbrio macroeconômico registrado nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse, em sua coluna na Folha de S.Paulo, que não espera uma reação negativa do mercado ao terceiro mandato de Lula. Para ele, “não parece razoável, portanto, supor que Lula seria diferente de si mesmo em uma eventual terceira eleição”.

“Comparando o fim do primeiro ao fim do segundo mandato de Lula, houve redução do déficit nominal (de 3,6% do PIB para 2,4% do PIB) e da dívida bruta (de 55% do PIB para 52% do PIB), com alguma diminuição do superávit primário (de 3,1% do PIB para 2,6% do PIB)”, diz o ex-ministro no texto.Ainda segundo ele, “a média de crescimento do PIB no período, ajudado pelos ganhos nos termos de troca, foi próxima a 4% a.a., e a taxa de inflação média, 5,8% a.a.. Não houve ruptura com as políticas macroeconômicas fundamentais. Além disso, os programas de transferência de renda foram ampliados e perenizados”.

Nesta terça-feira (16), Delfim Netto anunciou que irá votar em Lula na eleição presidencial de 2022, caso ele seja candidato.

“Não parece razoável, portanto, supor que Lula seria diferente de si mesmo em uma eventual terceira eleição e que se aproximaria do espectro de uma administração econômica para incorporar suas receitas que não deram certo, ainda que tenha sido de um governo do mesmo partido. Ou, até mesmo, que a menção ao seu nome possa suscitar as mesmas dúvidas e a mesma apreensão no mercado que sua presença na corrida eleitoral de 2002 causava”, finaliza.

