"Deltan Dallagnol estabeleceu ligação clandestina com autoridades dos EUA", diz advogado Marco Aurélio de Carvalho

247 - No Boa Noite 247, o jurista Marco Aurélio de Carvalho analisou o teor das mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que comprovam a parcialidade na condução do processo contra o ex-presidente Lula e o conluio com autoridades estrangeiras, de forma inteiramente clandestina.

Para Marco Aurélio, é claro o conluio com autoridades norte-americanas: “Na página quatro do arquivo, que tem 50 páginas, tem um diálogo onde o Deltan diz: ‘Hoje falei com eles (autoridades dos Estados Unidos) sobre as contas da Odebrecht para ver se fazem algo’”, diz.

“Veja a gravidade disso. É o procurador reconhecendo diante da provocação do ex-juiz que estava estabelecendo um relacionamento clandestino com autoridades dos Estados Unidos”, explica o jurista.

Ele ainda detalha a ilegalidade da cooperação: “No Brasil, precisa-se de autorização do Departamento de Recuperação de Ativos, que é ligado ao Ministério da Justiça, para celebrar esse tipo de colaboração. Mas o que eles reconhecem aqui é que esses contatos foram clandestinos e incentivados pelo juiz que na verdade deveria ter agido para afastar o procurador”, diz.

