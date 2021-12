Deltan distorce fatos e toma invertida de Augusto Botelho

O jurista já havia desmentido os mitos lavajatistas, explicando que a vitória de Lula no caso de Atibaia é mais do que absolvição. É ausência de processo edit

247 - O ex-procurador da República Deltan Dallagnol, da extinta força-tarefa da Lava Jato e que atuou para prender injustamente o ex-presidente Lula, distorceu fatos no Twitter e tomou uma invertida do jurista o Augusto de Arruda Botelho. Deltan propagou o mito de que a anulação dos processos contra Lula na Lava Jato não significa sua absolvição.

O jurista já havia desmentido os mitos lavajatistas de Deltan, explicando que a vitória de Lula no caso de Atibaia é mais do que absolvição. É ausência de processo. "A denúncia foi rejeitada por uma juíza. Isso, juíza, primeira instância, justiça federal. A decisão faz referência à decisão do STF? Sim, mas é muito mais ampla do que isso", escreveu, em agosto.

Deltan, que agora se diz arrependido do Powerpoint criminoso contra Lula, disse no Twitter, na noite de ontem (23), que "há fortes provas de corrução", sem mostrar nada.

"Não custa lembrar: Lula foi condenado por corrupção e lavagem em 3 instâncias: JF, TRF, STJ. A condenação foi anulada pelo STF, mas ele não foi absolvido. Alckmin foi acusado por corrupção, caixa dois e lavagem envolvendo mais de R$ 11 milhões pagos pela Odebrecht", escreveu.

Botelho teve de explicar mais uma vez: "Oi, Deltan, deixa eu te explicar rapidinho: condenação anulada significa que o processo começa do zero. Se começou do zero não tem mais condenação. No caso específico nem mais processo tem. Então não é uma questão de absolvição, é uma questão de NÃO TER ACUSAÇÃO!".

Mais:

Explico sim. Os 15 bi devolvidos era dinheiro de corrupção. Corrupção essa que se você e seu comparsa Moro tivessem combatido dentro dos limites da lei a gente não estaria aqui debatendo.

Mas cá entre nós, nunca foi sobre combater a corrupção, né?



PS: o Lula devolveu essa grana? https://t.co/HPcUZJ9tNi PUBLICIDADE December 24, 2021

