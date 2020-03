Deltan endossa discurso de Bolsonaro e ataca decisões do Congresso e STF

Às vésperas do ato convocado por Jair Bolsonaro contra o Legislativo e o Judiciário, o procurador Deltan Dallagnol atacou as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional em coletiva de imprensa sobre balanço dos seis anos da Lava Jato edit

247 - Endossando o discurso de Jair Bolsonaro contra o Congresso e o Judiciário, que convoca atos para domingo (15), o procurador Deltan Dallagnol chamou uma coletiva de imprensa para fazer um balanço dos seis anos da Lava Jato em que atacou as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. A informação é da Folha de S. Paulo.

"No último ano, identificamos uma série de decisões e posições do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal que acabam resultando em dificuldades do exercício do nosso trabalho, das investigações e processos”, disse o chefe da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal de Curitiba em entrevista coletiva.

Ao ser questionado sobre possíveis retrocessos gerados pela atuação do Executivo no combate à corrupção, Deltan se esquivou e disse que, apesar de haver pontos negativos, a maior preocupação está no desempenho dos Poderes Legislativo e Judiciário.