Sob as bençãos de Ciro, PDT e DEM se aliam para enfrentar o PT no Nordeste

247 - O PDT e o DEM, partidos que ocupam espaços distintos no espectro ideológico, se aliam em Fortaleza, Salvador e São Luís e negociam parcerias em outras capitais do Nordeste.

A articulação é comandada pelos diretórios nacionais dos partidos e conta com o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), candidato da sigla derrotado nas eleições presidenciais de 2018.

Reportagem do jornalista João Pedro Pitombo na Folha de S.Paulo informa que as alianças não ficarão restritas ao Nordeste, mas foi nesta região que houve mais avanços até o momento.

“É uma parceria que pode dar frutos. A eleição municipal será uma boa preliminar para sabermos qual será o ambiente para 2022”, afirma o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Ele confirma a estratégia de se opor à hegemonia do PT: “Estamos cutucando a onça [o PT]”.

Há a expectativa de que além das alianças em Fortaleza, Salvador e São Luís, estas possam se estender para outras capitais da região como João Pessoa, Aracaju e Natal. .