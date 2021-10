Demissão de Baldy está ligada ao peso de Goiás para Doria nas prévias, diz jornalista

Apoie o 247

Metrópoles - Alexandre Baldy não deixou o governo de São Paulo somente para cuidar de sua candidatura ao Senado em 2022. O pedido de demissão formalizado por Baldy nesta segunda-feira (18/10) foi influenciado pelo peso que o agora ex-secretário de Transportes Metropolitanos tinha no plano do governador João Doria de se candidatar à Presidência.

Baldy manifestava interesse de sair do governo desde a metade do ano. Além da preocupação com a candidatura ao Senado, ele era cobrado por Doria para que se posicionasse a favor do tucano na disputa pelo Palácio do Planalto, assim como fez o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles (PSD). Por presidir o PP de Goiás, Baldy justificava que fazia parte de outro projeto político e que não teria como endossar Doria em nível nacional.

