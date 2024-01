Demissão de diretor adjunto da Abin é dada como certa

Apoie o 247

247 - A exoneração do diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alessandro Moretti, é dada como certa, após a operação da Polícia Federal (PF) na quinta-feira (25).Reportagem do G1 apurou que ministros do governo Lula avaliam que a situação de Moretti ficou insustentável e que sua demissão é questão de tempo. Mas o governo ainda não decidiu sobre o alcance das mudanças no comando da Abin.

Interlocutores de Lula na PF e no Ministério da Justiça, além de ministros com os quais o presidente despacha diariamente, são favoráveis à saída de Moretti e afirmam que a situação do diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, também ficou muito delicada. Há um debate interno no governo sobre fazer ou não uma reformulação geral nos sistemas de inteligência do governo.

continua após o anúncio

Mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, entende que é preciso cautela antes de tomar uma decisão. A Abin é subordinada à Casa Civil desde março de 2023, quando foi retirada do guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

