Demitido da Defesa, general Fernando Azevedo diz ao STF que Forças Armadas não querem autoritarismo nem politização

O general Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa, disse a ministros do STF que militares não vão apoiar ataque de Jair Bolsonaro à democracia

247 - O general Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa nesta segunda-feira (29), descartou a politização das Forças Armadas e o apoio destas a aventuras golpistas de Jair Bolsonaro. As afirmações foram feitas em conversas com ministros do STF - Supremo Tribunal Federal.

O general conversou com o próprio presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, informa a Folha de S.Paulo. Segundo Fux, a saída do general do Ministério da Defesa demonstra que os membros do Exército estão comprometidos com a democracia e a Constituição.

Fux acredita também que o general Braga Netto, novo ministro da Defesa, preservará uma boa relação com o STF.

