Demitido, homem furta moto de empresa como forma de receber os valores trabalhistas que entendia ter direito

247 - Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante no Distrito Federal por ter furtado uma motocicleta da empresa onde trabalhou por três meses e foi demitido. Diante das circunstâncias, a Polícia Civil nomeou a operação, realizada no sábado, dia 12, de Justa Causa. A reportagem é do jornal O Globo.

Segundo os investigadores da 38ª DP, o preso contou que discordou dos valores recebidos após a demissão. Ele explicou que arcou com reparos na moto com o próprio dinheiro e, por isso, acreditou que deveria ter sido ressarcido.

O ex-funcionário disse que voltou à distribuidora de bebidas, em Vicente Pires, para reclamar da situação com seu antigo chefe. No entanto, relatou não ter sido atendido. Assim, deixou o local levando consigo a motocicleta, conforme mostram imagens registradas por câmeras de segurança.

