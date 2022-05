Democracia brasileira é barulhenta, mas confiável, diz Guedes

Apoie o 247

Metrópoles - No último dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a comunidade internacional já não vê mais o Brasil com preocupação. Segundo ele, isso não aconteceu na primeira participação do governo Bolsonaro no encontro, em 2019.

Um dos motivos, para Guedes, é a manutenção da democracia brasileira, que “é barulhenta, mas confiável”. Há cerca de duas semanas, ele usou uma expressão bem parecida durante lançamento do Monitor de Investimentos, plataforma digital desenvolvida em parceria entre o Ministério da Economia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com apoio financeiro do governo britânico.

Na ocasião, o ministro disse que o Brasil “é uma democracia estável, muito barulhenta, mas entrega resultados”.

