Democracia defendida por opositores é máscara do totalitarismo, diz Araújo para estudantes da Escola Superior de Guerra

Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou teses do guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho, para defender o governo Jair Bolsonaro. Segundo ele, "a democracia nessa concepção é vista como uma renúncia em grande parte ao exercício do poder"

Por Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Em aula a alunos da Escola Superior de Guerra – instituto de Altos Estudos de Política, Defesa e Estratégia, integrante do Ministério da Defesa do Brasil -, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, lançou teses de Olavo de Carvalho para atacar adversários do governo dizendo que opositores do governo Jair Bolsonaro defendem uma democracia como máscara para o autoritarismo.

“Nessa coluna do realismo, nós temos a democracia condicionada pelo pensamento, condicionada pelos valores, condicionada por uma lógica que ultrapassa a realidade imedicata, condicionada à liberdade. Liberdade e democracia não se confundem. Liberdade é uma espécie de oceano onde navega a democracia. E eu diria que a democracia nessa concepção é vista como uma renúncia em grande parte ao exercício do poder”, diz, explicando a visão defendida pelo governo.

“Do outro campo, no campo nominalista, nós temos a democracia simplesmente como um nome. Simplesmente como uma palavra de ordem, um slogan, sem esse controle externo. A democracia como uma máscara do exercício do poder. E nesse campo, muitas vezes, nós vemos. apesar dos discursos em favor da democracia, admiração pelo totalitarismo e mesmo o respeito pelo totalitarismo. A menos a meu ver isso ocorre”, disse o ministro.

