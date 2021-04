“Democratas fossem teriam votado em Haddad", diz o ator Pedro Cardoso sobre 'manifesto dos golpistas'

247 - O ator Pedro Cardoso usou as suas redes sociais para comentar o artigo publicado pelo jornalista Bernardo Mello Franco, no jornal O Globo, intitulado “Manifesto dos presidenciáveis: 5 dos 6 votaram em Bolsonaro”, se referindo ao documento lançado por João Amoêdo, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes, João Doria e Luciano Huck que clama pela “pela consciência democrática”.

“Democratas fossem teriam votado em Fernando Haddad. Nenhuma desculpa aceita. Não por acaso, todos tem aparência de gente rica. Diz-me Bernardo que os 5 pediram votos para Bolsonaro quando todos já sabíamos, incluídos eles, a paixão de Messias pela ditadura”, apontou Cardoso.

Confira a íntegra do testo do ator:

"Passo apenas para ecoar e corroborar com a oportuna observação de Bernardo Mello Franco sobre o fato de dos 6 que se acham presidenciáveis, e assinaram carta em defesa da democracia, 5 terem votado em Jair Messias Bolsonaro!!!

Apenas Ciro não votou. Eleitor de Bolsonaro, não arrependido de morte, não tem legitimidade alguma para se arvorar em defensor de democracia. E o arrependimento, para ser verdadeiro, teria que ser por verdadeira compreensão do que os fez votar num torturador sádico autoritário boçal de falsa fé. E o que foi? Foi a semelhança deles com ele. Foi por se verem mais num torturador do q num professor.

Procurem os maiores defeitos que quiserem para o PT, e não encontrarão palavra que nem de longe se assemelhe a torturador. É mesmo o momento de unirmos forças; forças contra os bolsonarianos que nele votaram! Estes 5 da foto, muito bem percebido por Bernardo, quiseram Bolsonaro. E agora ñ o querem pq querem o lugar dele. Apenas isso.

Democratas fossem teriam votado em Fernando Haddad. Nenhuma desculpa aceita. Não por acaso, todos tem aparência de gente rica. Diz-me Bernardo que os 5 pediram votos para Bolsonaro quando todos já sabíamos, incluídos eles, a paixão de Messias pela ditadura. E vêm eles agora querer ocupar o altíssimo posto de defensores da democracia? Desculpem, mas vão para a casa do diabo!

Quem defenderá a democracia seremos todos os que não votaram em Bolsonaro! Os democratas somos nós! Minimamente fascista, é fascista integralmente. Quem concedeu à intolerância assassina de Messias, concedeu a ele a sua alma. Não existe apenas um pouco intolerante. Minimamente intolerante, é totalmente. Oportunistas de quinta categoria esse gentinha servidora de elites econômicas! Fóbicos de Lula, isso sim.

A foto dos defensores da democracia é outra; e nela estão, não 6 pretensos presidenciáveis, mas 80 milhões de eleitores-não de Messias.

Nessa hora, digo: a foto de Lula sozinho defende melhor a democracia do que a desses 6. Pena que Ciro pense que unir-se a tal gentinha o poderá ajudar a se eleger. Penso que só lhe dificultará ainda mais o caminho. Enalteço o artigo de Bernardo! Brilhante percepção e grande coragem em publica-la!"

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.