Denúncias de corrupção na compra de vacinas faz explodir menções à CPI nas redes sociais

247 - As suspeitas de corrupção envolvendo a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo Jair Bolsonaro ampliaram o interesse pela CPI da Covid ns redes sociais. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, um levantamento feito pela consultoria Bites aponta que desde o dia 25 de junho, quando aconteceu o depoimento dos irmãos Miranda, foram feitas 7,88 milhões de menções ao colegiado em postagens no Twitter, publicadas por 795 mil usuários.

A prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, determinada pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), durante uma sessão do colegiado resultou em um pico de engajamento com 771 mil menções na última quarta-feira (7) e 731 mil na quinta-feira (8), respectivamente.

Ainda de acordo com a reportagem, também foram registrados ataques de bolsonaristas contra os membros da CPI mais críticos a Jair Bolsonaro, como Renan Calheiros e Omar Aziz.

