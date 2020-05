Depoimento de Ramagem sobre interferência de Bolsonaro na PF é marcado para segunda-feira

Além do depoimento de Alexandre Ramagem, os investigadores também agendaram para próxima segunda-feira as oitivas do ex-diretor-geral da PF Mauricio Valeixo e de Ricardo Saadi, ex-superintendente da corporação no Rio de Janeiro edit

247 - A Polícia Federal agendou para a próxima segunda-feira (11) o depoimento de Alexandre Ramagem no âmbito do inquérito que apura as denúncias feitas pelo ex-ministro Sergio Moro sobre a tentativa de interferência política na corporação por parte de Jair Bolsonaro.

Ramagem, que é ligado ao clã Bolsonaro, foi escolhido pelo ex-capitão para ocupar o cargo de diretor-geral da PF. A nomeação, porém, foi barrada por uma decisão do ministro do Supremo tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes que apontou a existência de desvio de finalidade no ato.

Além do depoimento de Ramagem, os investigadores também marcaram para a próxima segunda-feira as oitivas do ex-diretor-geral da PF Mauricio Valeixo e de Ricardo Saadi, ex-superintendente da corporação no Rio de Janeiro.

Na próxima quarta-feira (13) a PF também deverá ouvir a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que conversou com Moro sobre a demissão de Valeixo e prometeu a ele conversar com Bolsonaro para uma possível indicação para uma vaga de ministro do STF.

