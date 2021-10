Depois da aprovação de relatório da CPI da Covid, oposição na Câmara cobra impeachment de Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A aprovação nesta terça-feira (26) do relatório da CPI da Covid, com pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro por nove crimes, levou deputados federais da oposição a cobrarem o impeachment do ocupante do Palácio do Planalto.

Cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dar andamento a um dos mais de 130 pedidos de impeachment, que seguem engavetados.

O relatório da CPI da Covid, aprovado por 7 a 4 indica que Jair Bolsonaro seja processado por sete crimes previstos no Código Penal, entre crimes contra a humanidade por extermínio, perseguição e outros atos desumanos, além de dois crimes de responsabilidade por condutas adotadas ao longo da crise do coronavírus.

PUBLICIDADE

O relatório será entregue nesta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República (PGR), no caso dos crimes comuns, e da Câmara, em relação aos crimes de responsabilidade.

O líder da Minoria na Câmara, o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) cobrou que a Casa dê continuidade ao trabalho dos senadores e coloque "toda pressão para votar o impeachment de Bolsonaro", informa o UOL.

PUBLICIDADE

Alessandro Molon (PSB-RJ), que lidera a bancada de oposição na Câmara, pediu Justiça para as mais de 600 mil vítimas da Covid-19 no Brasil, ao compartilhar uma notícia que fala sobre a aprovação do relatório da CPI.

Alexandre Padilha (PT-SP), Talíria Petrone (RJ), líder da bancada do PSOL na Câmara, e o deputado federal por São Paulo Ivan Valente, também do PSOL, cobraram que o presidente da Câmara dê andamento a um dos pedidos de impeachment.

PUBLICIDADE

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA), relatora da CPMI das Fake News, afirmou que o relatório comprova que Bolsonaro é o maior responsável pelas mais de 600 mil mortes. "Todos os crimes a ele imputados no relatório do senador Renan Calheiros foram cometidos e ele é um genocida sim", afirmou ela no Twitter.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: