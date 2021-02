Depois da eleição da Câmara, DEM passa a ser visto como partido do fisiologismo

Deputados consideram que o DEM virou uma espécie de novo PP, expressão máxima do do fisiologismo edit

247 - Depois da traição do DEM ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, o partido agora é visto na Câmara dos deputados, como uma especie de novo PP, uma expressão máxima do fisiologismo. Isto terá repercussões nas composições das forças de direita para as eleições presidenciais ded 2022. O DEM tende a apoiar o candidato que tiver mais chances.

A opinião que se generaliza nos meios políticos é que o DEM escolheu o caminho do pragmatismo pelo poder.Para líderes partidários, o DEM vai ficar esperando de longe a articulação para 2022 e só se movimentará quando souber com qual lado terá mais chance de ganhar. Virou o PP, afirmam dois caciques experientes informa o Painel da Folha de S.Paulo

O DEM é visto agora como a representação máxima do centrão, do fisiologismo, tal como o PP do presidente eleito da Câmara Arthur Lira.

O presidente do DEM, ACM Neto, está sendo considerado um traidor por ter abandonado o Bloco do Maia na véspera da eleição da Câmara.

O conhecimento liberta. Saiba mais