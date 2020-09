Depois de 1,5 milhão de hectares queimados, governo federal libera R$ 3,8 milhões para conter fogo no MS

Há expectativa de que seja anunciado ainda um envio de verba ao Mato Grosso, estado também atingido pelas queimadas na região pantaneira. O fogo já atingiu todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul edit

247 - O governo federal deve anunciar em breve a liberação de R$ 3,8 milhões ao Mato Grosso do Sul para auxiliar nas ações de combate aos incêndios que destroem o Pantanal. A informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, à Renata Agostini, da CNN.

Deve acontecer ainda um envio de verba ao Mato Grosso, estado também atingido fortemente pelas queimadas na região pantaneira.

Em edição extra do Diário Oficial do Estado, o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), diz que o fogo já atingiu todos os 79 municípios do estado e já queimou mais de 1.450.000 hectares.

