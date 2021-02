Depois de 250 mil mortes, Pazuello se diz preocupado com propagação da Covid no país

Depois que o Brasil ultrapassou a marca de 250 mil mortos, em grande parte como resultado da desídia do governo Bolsonaro e de sua gestão à frente do Ministério da Saúde, o general Pazuello alerta para contágio mais rápido da Covid com o aparecimento de novas variantes do vírus edit

247 - Em pronunciamento ao lado de representantes de secretários estaduais e municipais de Saúde, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira (25) que o país vive "uma nova etapa da pandemia" de Covid-19, com aumento na contaminação que pode "surpreender gestores".

O ministro dá estas declarações depois que o país ultrapassou a marca de 250 mil mortos, resultado em grande medida da desídia do governo Bolsonaro e de sua gestão à frente da pasta.

Para Pazuello, o aumento do contágio está ligado às novas variantes do coronavírus. "Hoje o vírus mutado nos dá três vezes mais contaminação e a velocidade com que isso acontece em pontos focais pode surpreender o gestor em termos de estrutura de apoio", disse. "Vimos locais que no ano passado não estavam impactados nessa época do ano e estão impactados agora", afirma, segundo a Folha de S.Paulo.

