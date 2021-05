Depois de ação da PF contra Salles, Aras vai ao STF e tenta barrar operações sem aval do MP

247 - Dois dias depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar ação de busca e apreensão contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou uma ação à Corte para proibir ações que não tenham o aval no Ministério Público.

Na ação, Aras propõe que o juiz sempre peça um parecer no MP antes de decretar medidas cautelares e "proferir decisões que restrinjam direitos fundamentais dos cidadãos".

“Não é possível que as investigações preliminares transitem entre a autoridade judiciária responsável e o organismo policial designado para prestar auxílio (polícia judiciária) sem a indispensável supervisão ministerial”, argumentou o PGR.

Aras vem pleiteando junto a Jair Bolsonaro uma vaga no STF e tem agido de forma favorável ao chefe do governo federal em questões que transitam no Judiciário.

