Depois de ser alvo da PF pela segunda vez, Allan dos Santos chama Alexandre de Moraes de “verme” e o compara a Hitler

Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado nos inquéritos sobre fake news e ataques à democracia no STF, atacou Alexandre de Moraes depois de ser novamente alvo da PF: "verme" e "lixo"

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos disparou novos ataques na tarde desta terça-feira (16) contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes, após receber novo mandado de busca e apreensão da PF em sua residência. O bolsonarista disse que, Moraes, relator de inquérito no STF que apura disseminação de fake news, “é um verme” e "lixo".

"A sua conduta, Alexandre e Moraes, é de um verme, de um lixo", disse em vídeo de seu canal Terça Livre.

“Colocar brasileiro contra brasileiro. Sabe quem fazia isso, Alexandre? Hitler, Stalin, Mao Tse Tung”, disse o bolonarista.

Saiba mais:

A Polícia Federal foi às ruas no início da manhã desta terça-feira (16) para cumprir mandados de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alvos são ligados a Jair Bolsonaro, incluindo o blogueiro Allan dos Santos e o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Ao todo, são 21 mandados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Maranhão

Assista:

