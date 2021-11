Depois de bancada do PDT votar a favor da PEC dos Precatórios, Lupi diz que vai ao STF contra decisão da Câmara

Presidente do PDT disse irá acionar o STF contra a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que permitiu que os deputados votassem de forma remota pela aprovação da PEC dos Precatórios edit

247 - O presidente do PDT, Carlos Lupi, divulgou uma nota afirmando que irá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) que permitiu que parlamentares votassem remotamente a Proposta de Emenda à Constituição 23/21, batizada de PEC dos Precatórios, que abre caminho para a reeleição de Jair Bolsonaro. A aprovação da PEC, nesta quarta-feira (3), contou com o apoio de parlamentares do próprio PDT e levou Ciro Gomes a anunciar que estava suspendendo sua candidatura presidencial até que os deputados do partido mudem sua posição.

Veja a íntegra da nota de Carlos Lupi sobre o assunto.

“Cumpre informar aos estimados companheiros que estou dando entrada agora, na parte da manhã, com uma ação no STF, contra a autorização do Presidente da Câmara Arthur Lira de autorizar a 23 parlamentares, em viagem, que votassem remotamente na PEC dos Precatórios, um cheque em branco que a Câmara deu ao sr. Lira e ao profeta da Ignorância”.

