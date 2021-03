Depois de bater na China por dois anos, governo Bolsonaro faz apelo ao país por 30 milhões de doses da vacina Sinopharm

O Ministério da Saúde acionou o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, para pedir ajuda na negociação entre os dois países para a aquisição de imunizantes contra Covid-19 edit

247 - Depois de tanto bater na China desde janeiro de 2019, o governo Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Saúde, pediu ajuda ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, para negociar a compra de 30 milhões de doses da vacina BBIBP-CorV, fabricada na China pelo laboratório estatal Sinopharm. As informações são da colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo.

Após o surgimento da cepa do coronavírus de Manaus, o Brasil viu sua situação se agravar de maneira intensa. Este foi também o argumento utilizado pelo secretário-executivo da pasta, Antônio Elcio Franco Filho, para justificar a urgência na aquisição do imunizante chinês:

“O Brasil enfrenta, hoje, nova variante do coronavírus, conhecida como P1, que se vem mostrando infecciosa e capaz de evoluir em quadro clínico grave com rapidez”, afirma o documento da pasta.

