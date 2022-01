Depois de desprezar a ciência, Bolsonaro anuncia aumento na cota de isenção para importação de equipamentos para pesquisa

Apoie o 247

247 - Depois de dois anos desprezando a ciência, Jair Bolsonaro (PL), com cinismo, anunciou pelo Twitter nesta terça-feira (4) um aumento na cota de isenção para importação de equipamentos voltados à pesquisa científica.

"Comunidade científica brasileira inicia o ano de 2022 com uma boa notícia. Aprovado aumento na cota de isenção para importação de equipamentos e insumos voltados para a pesquisa científica e tecnológica no país. US$ 388.550.000 e começou a valer a partir do dia 1º de janeiro", disse.

Entre os beneficiados estão pesquisadores do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que há poucos meses criticaram o governo federal por cortar 92% dos recursos destinados à ciência. O CNPq ainda sofreu com um apagão no último ano, reflexo do descaso do bolsonarismo.

"Terão direito à isenção, pesquisadores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e empresas credenciadas ao CNPq/MCTI", finalizou Bolsonaro.

