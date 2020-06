Depois de doações, Olavo de Carvalho volta a defender Bolsonaro e diz que a Constituição Federal é "um documento de merda"

247 - O escritor Olavo de Carvalho voltou a defender o bolsonarismo depois de um momento de tensão pela falta de apoio financeiro. Olavo disse que Bolsonaro é honesto e que o Queiroz foi seu “chofer” - e que se um chofer comete um crime, isso não compromete o patrão.

Em entrevista à BBC Brasil, o astrólogo falou sobre o coronavírus: “eu diria que o problema é menos o vírus do que a atuação dos próprios governos, pouco importando que sejam de direita ou de esquerda. Estão fazendo exatamente a mesma coisa. Hoje em dia, a elite governante e a elite capitalista têm meios de ação que chegam à esfera do divino. Eles têm o poder divino sobre as pessoas, isso nunca existiu na história humana.

Quer dizer, você não tem mais privacidade, a vida individual não significa mais nada, quem tem dinheiro e poder pode fazer o que quiser. Isso nunca aconteceu antes na história humana, a quantidade de poder que os ricos e os políticos têm hoje, e também os seus planejadores, os seus engenheiros sociais, é uma coisa que os tiranos da antiguidade jamais conseguiriam imaginar: Júlio César ou Átila, o huno, ou mesmo mais recentemente até o próprio Mao Tsé-Tung não conseguiriam imaginar isso aí.

Veja, por exemplo, você por um decreto mantém todas as pessoas dentro de casa, imagina se Mao Tsé-Tung sonhou algum dia com uma coisa dessas, Mao Tsé-Tung ou Stálin, ou Hitler. Se dissessem isso pra eles, iam achar maravilhoso, mas eles não poderiam conceber que isso um dia seria possível, isso quer dizer que a atuação desempenhada pelos governantes e poderosos para controlar o tal vírus é um problema imensamente maior do que o vírus.”

Olavo ainda falou sobre o governo Bolsonaro: “o primeiro erro foi o seguinte: ele acreditou que sendo presidente ele ia poder governar o país com a colaboração de todo mundo, achou que o Brasil estava cheio de patriotas, que independentemente de seus partidos, todos iam colaborar para o levantamento do Brasil. Falso. Diagnóstico 100% falso, porque tipos como esse Doria, o pessoal do PT, o Lula etc. eles pensam neles mesmos em primeiro lugar e no país em milésimo lugar.

Lula é um sujeito que roubou trilhões do Brasil e ainda tem a cara de pau de sair dando receita e dando lição de moral, como é possível acontecer isso? E nós botamos esse sujeito na Presidência duas vezes. (nota da redação: em 2018, o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá. Em maio de 2020, o ex-presidente voltou a ser condenado, também em segunda instância, a 17 anos, um mês e 10 dias de prisão no caso do sítio de Atibaia)

Então, o Bolsonaro avaliou muito mal, ele achou que todo mundo era bonzinho, eu disse o contrário: "Bolsonaro, você assumindo a Presidência, a primeira coisa que você tem que fazer é amarrar a mão desses seus inimigos, porque eles são pérfidos, eles não são patriotas, eles não querem o melhoramento do Brasil, eles só querem o bem deles, pouco importa se é direita ou esquerda, aí vai desde o Doria até o Lula, é tudo a mesma porcaria".

