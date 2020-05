Depois de editar prints, Zambelli reconhece mensagens e acusa Moro de ter vazado para Globo

247 - Em vídeo publicado nas redes sociais, a deputada Carla Zambelli reconheceu o conteúdo das mensagens trocadas com o ex-ministro Sergio Moro em que afirma que "Bolsonaro vai cair se o senhor sair". Com isso, ela demonstra que o conteúdo apresentando antes foi adulterado.

Ela apresentou as conversas à emissora CNN Brasil, no dia 25 de abril. Nos printscreens apresentados, ela apagou o trecho em que dizia que, se Moro saísse do governo, Jair Bolsonaro “iria cair”.

Ela acusa Moro de ter vazado as mensagens à Rede Globo e diz que ele não sabe o que é ser leal.

Ele explica que a declaração foi na "ânsia de tentar fazer com que aquela pessoa - padrinho de casamento, o herói da Lava Jato, o ministro, o grande ministro da Justiça", ficasse no governo. "Aquela visão que a gente tinha dele no dia 23 de abril, um dia que parece que nunca vai acabar na minha vida, na ânsia de tentar fazer com que ele ficasse", disse ela para justificar a declaração de que Bolsonaro iria cair.

"Na ânsia de fazer com que ele ficasse, eu disse: ‘o senhor é um pilar. Se o senhor sair, o governo pode até cair’. Existe um contexto e de repente ele [Moro] vaza hoje algo que não tem nada a ver com o inquérito“, explicou-se.

Zambelli disse que tais mensagens foram apresentadas em seu depoimento e algumas foram deixadas de fora do inquérito por não ter relação com a investigação. No entanto, algumas mensagens reveladas pela Globo desmentem o depoimento da deputada.

Mais um vazamento seletivo de Sérgio Moro.



Minha resposta.



Compartilhem, por favor. pic.twitter.com/hyJCgQbvAE — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.