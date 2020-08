Depois de Merval, Stédile cobra Globo a defender impeachment: "único caminho para impedir o genocídio"

247 - O dirigente do MST João Pedro Stédile repercutiu nesta terça-feira (25) a coluna do jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo, a favor do impeachment de Jair Bolsonaro.

Stédile disse que espera que o Grupo Globo, assim como outros jornalistas, também reconheça a necessidade de tirar Bolsonaro da presidência da República como única forma de conter um genocídio.

"O jornalista Merval, tido como porta-voz da família Marinho, defende hoje o impedimento do capetão.... finalmente caiu a ficha! Esperamos que seja uma posição da empresa e que outros jornalistas também reconheçam que este é o único caminho para impedir o genocídio", escreveu Stédile no Twitter.

