Depois de minimizar pandemia, Bolsonaro nomeia general para comitê contra o coronavírus

247 - Após dizer que a pandemia do coronavírus é “fantasia propagada pela mídia”, Jair Bolsonaro agora escolheu ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Netto, empossado em fevereiro, com o objetivo de coordenar um comitê para supervisão e monitoramento da crise provocada pela doença no País. É o que aponta um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16). As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até as 9h30 desta terça-feira (17), que já foram confirmados 301 casos confirmados de coronavírus, em 16 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo foi registrada a primeira morte do coronavírus, confirmada pelo governo estadual.

O general virou ministro para "fortalecer a relação" com o Congresso, conforme disse Bolsonaro no dia da posse. O militar substituiu Onyz Lorenzoni, que foi mandado para o Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra.

Bolsonaro tem sido muito criticado pela maneira como vem lidando com a crise do coronavírus. O ocupante do Planalto convocou atos que aconteceram neste domingo (15), ignorando as recomendações do ministério da Saúde para que as pessoas evitem aglomerações e, por consequência, os casos de coronavírus não subam em rápida velocidade. Neste domingo, Bolsonaro teve contato direto com pelo menos 272 pessoas.

O comitê do coronavírus terá 22 membros. Serão 17 ministros, além dos presidentes da Caixa, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco do Brasil e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Também haverá uma vaga para a coordenação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública.

O colegiado deverá atuar de forma coordenada com o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional, coordenado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Foi criado por meio de decreto em 30 de janeiro.