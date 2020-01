Depois de quatro anos e uma prisão preventiva, ex-secretário de Haddad tem processo arquivado pelo MP

247 - A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Gleen Grenwald, editor do The Intercept, é mais um capítulo do processo de lawfare — uso do Direito como instrumento de perseguição política - utilizado amplamente pela Lava Jato, sob o comando do então juiz Sergio Moro e os procuradores da República de Curitiba.

Desde 2014, a operação produziu centenas de vítimas que foram demonizadas e julgadas pelos meios de comunicação através de denúncias que não se sustentam de pé. Além do caso emblemático do ex-presidente Lula está o de Valter Correia.

Em 2016, Correia era secretário municipal de Gestão de São Paulo e foi preso em um desdobramento da 18ª fase da Operação Lava Jato.

"Depois de mais de quatro anos de investigações e uma prisão preventiva motivada pela 'Operação Custo Brasil', tive meu processo arquivado a pedido do Ministério Público Federal, ante a seguinte manifestação: 'Não comprovação de sua participação após anos de diligências efetuadas, incluindo apreensão de documentos, computadores e telefones por parte da Polícia Federal. Indícios não comprovados, suspensões desprovidas de elementos concretos. Homologação do arquivamento'", destaca ele.

Vale destacar que o ano de 2016 era de eleições municipais. Correia estava no cargo de secretário da gestão de Fernando Haddad (PT) na Prefeitura de São Paulo desde março de 2015.

"Com essa decisão, ficou bastante clara a relação direta de minha prisão preventiva, como então Secretário de Gestão de Fernando Haddad, com as disputas eleitorais para a prefeitura de São Paulo, onde Haddad concorreria pela reeleição", acredita.

E acrescenta: "Muito evidente a politização do Judiciário que, de forma espúria e criminosa abala ou até mesmo destrói carreiras construídas ao longo de décadas".

A narrativa do construída contra Correia em 2016 e agora contra o editor do The Intercept, Gleen Greenwald, é a mesma: ignora os fatos e a partir apenas de delações fomenta o julgamento midiático daqueles eleitos como inimigos, pouco importando se há provas para configurar os crimes capitulados. Um claro abuso de poder.